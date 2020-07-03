كارلوس غصن فكر في تحويل قصة هروبه من اليابان إلى فيلم

قال مسؤول تنفيذي تركي في شركة طائرات خاصة يحاكم في قضية هروب كارلوس غصن من اليابان، إن رئيس "نيسان" السابق تحدث عن إنتاج هوليوود فيلما عن هروبه.

وقال أوكان كوسمان وهو أحد المتهمين للمحكمة إن غصن سأله عن كلفة الطائرة وحدثه عن منتجين في هوليوود يودون تحويل عملية هروبه إلى فيلم.

وألقي القبض على غصن الذي كان يوما أحد أبرز المدراء في قطاع صناعة السيارات في اليابان في أواخر عام 2018 واتهم بعدم الإعلان عن راتبه الحقيقي واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، وهي اتهامات ينفيها.

المصدر: "رويترز"