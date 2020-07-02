الصحة العالمية: الحيوانات المنزلية تشكل خطرا ضئيلا لنقل فيروس كورونا لأصحابها

أكد كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس، أن هناك "مخاطر ضئيلة للغاية"، من أن تنقل الحيوانات المنزلية فيروس كورونا لأصحابها.

وقالت سمية سواميناثان كبيرة العلماء بالمنظمة في مؤتمر صحفي بجنيف، إن "القطط والحيوانات الأليفة والنمور أصيبت بهذا المرض".

وأضافت: "هناك خطر ضئيل للغاية من الحيوانات الأليفة لأنه كان هناك بعض القلق من أن تصبح الحيوانات الأليفة مصدرا للعدوى".

المصدر: "رويترز"