جمهورية الجبل الأسود تسمح بزواج المثليين

تبنى البرلمان في جمهورية الجبل الأسود مشروع قانون يشرعن الزواج المثلي من جنس واحد.

وصوت 42 نائبا من الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي، لصالح "قانون الشراكة الرسمية بين الزوجين من نفس الجنس"، من أصل 81 نائبا في برلمان البلاد.

فيما عارضه 5 برلمانيين وسط غياب نواب آخرين.

وقال رئيس وزراء الجبل الأسود، دوشكو ماركوفيتش، تعليقا على نتائج التصويت، إن اعتماد القانون يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح لمجتمعنا تعكس نضجه ديمقراطيا ونجاحه في طريق الاندماج (في الاتحاد الأوروبي)".

وشدد على أن "المساواة والحقوق المتساوية للجميع هي أساس للقيم الإنسانية والأوروبية على حد سواء"، وعبر عن شكره لـ"مجتمع LGBTIQ على استعداده للحوار والمساهمة".

وأضاف: "لا يوجد ولن يكون في الجبل الأسود الأوروبي مجالا للتمييز على أساس الميول الجنسية".

يأتي تبني هذا التشريع المثير للجدل بعد أن رفضه البرلمان في يوليو 2019 وكان موضوع نقاش مطول في أوساط المعارضة والدوائر الدينية.

ويضمن القانون المعتمد للأزواج من جنس واحد حقوق الملكية والحقوق الاجتماعية نفسها التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين، باستثناء الحق في تبني الأطفال.

المصدر: نوفوستي





