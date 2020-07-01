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الصحة العالمية تحذر: بعض الدول ما زالت تواجه معركة "طويلة وصعبة" مع كوفيد-19

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الصحة العالمية تحذر: بعض الدول ما زالت تواجه معركة
RT
الصحة العالمية تحذر: بعض الدول ما زالت تواجه معركة "طويلة وصعبة" مع كوفيد-19
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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب على الجائحة.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف: "بعض الدول... اتبعت نهجا يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب".

وأُصيب ما يزيد على 10.5 مليون شخص وفقد ما يتجاوز نصف مليون شخص آخرين حياتهم في أنحاء العالم بسبب مرض كوفيد-19 منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وقال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان في نفس المؤتمر الصحفي إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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