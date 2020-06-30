الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكوفيد-19 بينها 7 في بكين
Reuters
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 29 يونيو حزيران ارتفاعا من 12 في اليوم السابق فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.
وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في بكين.
وسجلت العاصمة التي تكافح تفشيا جديدا للفيروس سبع إصابات جديدة يوم 28 يونيو حزيران.
وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 بعد أن بلغ عدد الإصابات دون أعراض ستا في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى 29 يونيو حزيران.
المصدر: رويترز