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البحرية المصرية تنقذ 6 صيادين اندلع حريق في زورقهم قبالة السويس (صور)

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البحرية المصرية تنقذ 6 صيادين اندلع حريق في زورقهم قبالة السويس (صور)
mod.gov.eg
إنقاذ 6 صيادين تعرض زورقهم للحريق في خليج السويس
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نجحت العناصر المكلفة بتأمين نطاق قاعدة السويس البحرية في إنقاذ زورق صيد يدعى "الملكة فريدة" وعلى متنه 6 أشخاص، بعد تعرضه للحريق، حسبما أوردت وزارة الدفاع المصرية، اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قاعدة السويس قد تلقت إشارة استغاثة تفيد بتعرض زورق الصيد لحريق، وصدرت الأوامر بدفع وحدتين بحريتين بأقصى سرعة إلى موقع الزورق المنكوب وجرى "تنفيذ أعمال النجدة والإنقاذ".

البحرية المصرية تنقذ 6 صيادين اندلع حريق في زورقهم قبالة السويس (صور)
mod.gov.eg
إنقاذ 6 صيادين تعرض زورقهم للحريق في خليج السويس
البحرية المصرية تنقذ 6 صيادين اندلع حريق في زورقهم قبالة السويس (صور)
mod.gov.eg
إنقاذ 6 صيادين تعرض زورقهم للحريق في خليج السويس
البحرية المصرية تنقذ 6 صيادين اندلع حريق في زورقهم قبالة السويس (صور)
mod.gov.eg
إنقاذ 6 صيادين تعرض زورقهم للحريق في خليج السويس

وأضافت الوزارة أن عناصر القوات البحرية قامت بإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وجميعهم بحالة جيدة، أما الزورق فاقتيد إلى ميناء الصيادين "حتى لا يؤثر على حركة الملاحة بمناطق الانتظار والممر الملاحي لقناة السويس"، وفقا للبيان.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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