لأول مرة منذ بدء الجائحة.. صفر وفيات جراء كورونا في مدريد خلال 24 ساعة

لم تسجل السلطات الإسبانية خلال اليوم الماضي وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في العاصمة مدريد، لأول مرة منذ بداية الجائحة أوائل مارس الماضي.

وأعلنت رئيسة جمعية مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد: "ثمة أخبار جيدة: كان أمس أول يوم لم تسجل فيه وفيات جراء كوفيد-19 في مدريد. بإمكاننا معا منع تكرار هذا الكابوس".

Grandes noticias:



Ayer fue el primer día que Madrid no registra fallecidos por #COVID19.



Entre todos podemos conseguir que esta pesadilla no se repita. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 28, 2020

وتم رصد أول وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي في العاصمة الإسبانية في الثالث من مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين، تم تشخيص إصابة قرابة 72 ألف شخص في المدينة بـ"كوفيد-19" وتوفى منهم 8420.

وبشكل عام، سجلت في إسبانيا حتى الآن أكثر من 248 ألف إصابة بكورونا، منها 28341 حالة وفاة، غير أن الاختبارات كشفت وجود أجسام مضادة للفيروس في دم 2.3 مليون إسباني، أي نحو 5% من مواطني البلاد.

المصدر: وكالات