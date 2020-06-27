ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في سويسرا

ازداد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بمقدار 69 شخصا، أي بزيادة 11 إصابة بالمقارنة مع اليوم الذي سبقه.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفدرالية، التي نشرت يوم السبت، كانت هذه الزيادة أكثر بمرتين ونصف من متوسط الإصابات خلال الشهر الأخير.

وبلغ عدد المصابين بالمرض حتى الآن، 31555 إصابة. ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1682 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة بمرض كوفيد-19، خلال اليوم الماضي.

وقد انخفض معدل الإصابات بالمرض في سويسرا، بشكل ملحوظ منذ البداية أبريل، عندما كان يصاب أكثر من ألف شخص يوميا. وخلال الثلاثين يوما الأخيرة زاد عدد الحالات يوميا بمتوسط ​​25 إصابة، ولكن في الأيام الأخيرة، ارتفع معدل الإصابة، حيث تم تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بالمرض يوم الأربعاء، وفي يوم الخميس 52 إصابة، والجمعة 58.

المصدر: تاس