كورونا.. بريطانيا ترفع الحجر الصحي عن الوافدين من بعض الدول

أعلنت الحكومة البريطانية أمس الجمعة أنها ستعفي الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما.

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وسترفع الحكومة أيضا أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة.

وستسهل الإجراءات على البريطانيين الراغبين في السفر إلى الخارج لقضاء العطلات. ويأتي ذلك في ظل بحث الحكومة عن السبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا.

وقالت متحدثة باسم الحكومة: "نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عددا من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم...لكننا لن نتردد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر".

المصدر: "رويترز"