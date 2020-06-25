الدنمارك.. الحكم بسجن سياسي اشتهر بإحراقه نسخة من القرآن الكريم

قضت محكمة دنماركية اليوم الخميس بالسجن ثلاثة أشهر على راسموس بالودان، زعيم حزب "سترام كورس" (النهج الصلب) المعروف بعدائه للإسلام.

وجاء قرار محكمة منطقة ناستفيد بحق بالودان بعد إدانته بـ 14 جرما مختلفا، بما فيها العنصرية وتوجيه شتائم وقيادة السيارة بشكل خطر.

كما قضت المحكمة بمنعه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 3 أعوام، ومصادرة شهادة قيادة السيارة الخاصة به لمدة عام، ودفع تعويضات بقيمة 30 ألف كرونة (نحو 4300 دولار أمريكي) للشخص الذي وجه له الشتائم.

وفي مايو من العام الماضي، أحرق بالودان نسخة من القرآن الكريم في أحد الأحياء التي يسكنها المسلمون في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وفي الانتخابات البرلمانية العام الماضي، فشل حزب بالودان في تخطي العتبة المتمثلة بنسبة 2 بالمئة من الأصوات والدخول إلى البرلمان.

المصدر: "الأناضول"