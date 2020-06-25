المكسيك تسجل ارتفاعا في وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الأربعاء، عن ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا، حيث سجلت 947 وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 24 ألفا، و324 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 5 آلاف و437 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 196 ألفا و874، وسط تراجع في الإصابات مقارنة بيوم الثلاثاء، إذ سجلت 6288 إصابة.

يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.

المصدر: "رويترز"