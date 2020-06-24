إيطاليا توافق على التفاوض مع مصر بشأن فرقاطتين حربيتين رغم أزمة ريجيني

كشف وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، أن حكومة بلاده أعطت الضوء الأخضر لمجموعة فينكانتييري لبناء السفن (شركة عامة) لمفاوضة مصر على صفقة بيع فرقاطتين حربيتين رغم أزمة جوليو ريجيني.

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ونفى الوزير الإيطالي ربط مسألة إتمام الصفقة بالتوصل إلى حل لقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بأطراف القاهرة أوائل عام 2106 والعالقة بين البلدين منذ ذلك الحين.

وفي لقاء مع إحدى محطات التلفزة الإيطالية العامة مساء أمس الثلاثاء، شدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية قبيل توجهه في زيارة خاطفة إلى ليبيا، على أهمية تواجد السفير الإيطالي في مصر للتواصل مع السلطات هناك، من أجل التوصل إلى الحقيقة في مقتل ريجيني، في رد غير مباشر على مطالب شعبية إيطالية بسحب السفير من القاهرة.

وريجيني (28 عاما) هو طالب وباحث إيطالي اختفى وسط القاهرة في 25 يناير 2016 بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة يناير، قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب في الثالث من فبراير من العام ذاته.

وقدمت وزارة الداخلية المصرية في 25 مارس 2016 رواية لم يقبلها الجانب الإيطالي تقول إنها قتلت عصابة مكونة من 5 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بإحدى ضواحي القاهرة، وعثرت بحوزتهم على متعلقات ريجيني.

المصدر: "آكي"