بولتون: ترامب تأخر عمدا خلال القمة الأولى مع بوتين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترامب تعمد الوصول متأخرا إلى القمة الأولى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عام 2018.

وأضاف بولتون، في كتاب مذكراته عن عمله في البيت الأبيض، أن ترامب كان يفكر حتى في خيار إلغاء القمة.

وتابع القول: "أقلعت طائرة بوتين من موسكو مع بعض التأخير... كنت آمل أن يمتعض ترامب بما فيه الكفاية، ليكون أكثر صرامة مع بوتين، وليس العكس. لقد فكرنا حقا في خيار إلغاء الاجتماع تماما، لو تأخر بوتين بشكل كبير".

ونوه بولتون، بأن الوفد الأمريكي قرر إجبار الرئيس الروسي حتما، على انتظاره لبعض الوقت في قصر رئيس فنلندا، حيث ستعقد القمة. وبالفعل وصل ترامب، إلى الاجتماع بعد 20 دقيقة من وصول الرئيس الروسي.

المصدر: نوفوستي