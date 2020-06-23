بولتون: ترامب كان قلقا على العسكريين الروس في سوريا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترامب كان قلقا بشأن خسائر محتملة بين العسكريين الروس، في حال توجيه ضربة أمريكية ضد سوريا في ربيع عام 2018.

ووصف بولتون، في كتاب مذكراته حول عمله في البيت الأبيض، الاجتماعات التي عقدت في البيت الأبيض، بعد هجوم كيميائي في سوريا تم اتهام الحكومة السورية بالوقوف خلفه، ونوقشت خلالها الهجمات المحتملة على أهداف سورية، قائلا: "كان ترامب قلقا بشأن الخسائر الروسية المحتملة في سوريا، نظرا للوجود العسكري الواسع لروسيا هناك، والذي زاد بشكل كبير خلال عهد (الرئيس الأمريكي باراك) أوباما".

ووفقا له، كان هناك أساس لهذا القلق. وطلب المشاركون في الاجتماع من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، "الاتصال بنظيره الروسي فاليري غيراسيموف، والتأكيد له على أن الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة لن تكون موجهة ضد مرافق وعناصر الجيش الروسي في سوريا.

وشدد بولتون على أن قناة الاتصال بين رئيسي الأركان العامة في الجيشين الروسي والأمريكي، كانت ولا تزال إحدى الوسائل الهامة للتواصل بين الدولتين، وهي في كثير من الحالات أكثر ملاءمة من الاتصالات الدبلوماسية العادية.

ولدى حديثه عن الخسائر المحتملة بين عناصر الجيش الإيراني في سوريا، قال بولتون، إن هذا الأمر لم ينل أي اهتمام بين المشاركين في الاجتماعات.

المصدر: نوفوستي