طهران: سنعتبر الحج لاغيا هذا العام في ظل غياب الرد السعودي

قال رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان، إن بلاده لم تتلق حتى الآن أي إبلاغ من المملكة العربية السعودية بشأن مناسك الحج لهذا العام.

وأشار في حوار إذاعي إلى أن طهران لن ترسل أي حاج في حال لم تتلق ردا من الرياض حتى أواسط شهر ذي القعدة، وستعتبر الحج ملغى لهذا العام.

وأضاف أن مسؤولي وزارة الحج السعودية لا يردون على مراسلات واتصالات المسؤولين في منظمة الحج الإيرانية، وانتقد طريقة المملكة في التعامل مع الحج في ظل تفشي فيروس كورونا قائلا إنه "كان من الأفضل تشكيل لجنة، تضم خبراء من الدول الإسلامية، للتشاور حول إمكانية إقامة أو إلغاء مناسك الحج لهذا العام، نظرا لتفشي الفيروس".

وأوضح أنه "على السعودية أن تعلن قدرتها على تقديم الخدمات للحجاج ضمن ظروف آمنة وهادئة، تحفظ كرامة وسلامة الحجاج وفقا لاتفاقية الحج الموقعة بين البلدين، أو أن تعلن عن إلغاء الحج لهذا العام بسبب عجزها عن ذلك".

ووفقا لاتفاقية الحج التي وقعت عليها طهران والرياض هذا العام، فقد زادت حصة حجاج إيران حتى 87 ألفا و500 شخص.

المصدر: RT