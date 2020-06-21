أردوغان: أوروبا لم تلتزم بوعودها وتركت تركيا تتحمل أعباء اللجوء

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة سياسة الهجرة الأوروبية وتعامل أوروبا مع اللاجئين، متهما بروكسل بأنها لم تلتزم بوعودها وتركت بلاده تتحمل أعباء اللجوء وحدها.

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، إن 25 ألف شخص معظمهم أطفال ونساء، قضوا غرقا في مياه المتوسط خلال السنوات الـ8 الماضية، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، مشيرا إلى أن مصير 10 آلاف طفل سوري لجؤوا إلى أوروبا لا يزال مجهولا.

وأضاف أن "المشاهد غير الإنسانية التي شهدتها الحدود التركية اليونانية العام الماضي تعكس نظرة بعض الدول الغربية تجاه اللاجئين".

وشدد على أن اللاجئين القادمين إلى أوروبا وقعوا ضحايا "للعنصرية والتمييز وسياسات العداء".

وأكد أن بلاده استقبلت جميع من لجأ إليها دون تمييز، في حين أن دولا تتمتع بإمكانات أكثر منها استقبلت العشرات فقط.

كما قال إن تركيا قدمت للاجئين الموجودين على أراضيها نفس الإمكانات التي توفرها الدولة لمواطنيها، مضيفا: "أؤمن بضرورة أن نرى مساهمات اللاجئين في البلدان والمجتمعات التي تحتضنهم".

المصدر: الأناضول