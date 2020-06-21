هولندا.. اعتقال العشرات خلال احتجاج على قيود كورونا

اعتقلت الشرطة في لاهاي عشرات الأشخاص اليوم الأحد، رفضوا الانصراف من احتجاج نظموه ضد قيود التباعد الاجتماعي، التي فرضتها الحكومة الهولندية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

واحتشد نحو ألف محتج في منطقة ماليفلد بمدينة لاهاي، قرب مقر الحكومة الهولندية رغم أن بلدية المدينة حظرت تنظيم التجمع.

وكتبت الشرطة على تويتر: "تم القبض على جميع المتظاهرين الذين بقيوا في ماليفلد ورفضوا المغادرة"، فيما قالت وسائل الإعلام الهولندية إنه تم توقيف نحو 100 شخص.

وكانت السلطات قد سمحت بالاحتجاج لفترة قصيرة قبل أن تطلب من المتظاهرين المغادرة.

وقال شاهد عيان، إن الشرطة باشرت في القبض على المتظاهرين عندما رفضت مجموعة صغيرة من نحو 200 شخص المغادرة.

المصدر: رويترز