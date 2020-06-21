مستخدمو "تيك توك" وهواة موسيقى كورية يسهمون في إفساد تجمع انتخابي لترامب

تسبب مستخدمو تطبيق "تيك توك" وهواة موسيقى البوب بخفض عدد الحضور في المؤتمر الانتخابي الأول منذ أشهر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت.

وزعم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، عبر منصات مختلفة من بينها تطبيق "تيك توك" الشهير لمشاركة المقاطع المصورة، في منشورات وتسجيلات عبر الإنترنت، أنهم سجلوا طلبات للحصول على تذاكر مجانية لحضور المؤتمر الانتخابي على سبيل الدعابة دون أن تكون لديهم نية للذهاب.

وقال مدير حملة ترامب الانتخابية براد بارسكيل قبل الحدث، إن هناك أكثر من مليون طلب للحصول على تذاكر، لكن مقاعد عديدة ظهرت خاوية في الملعب بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما، الذي استضاف المؤتمر الانتخابي ويسع 19 ألف شخص، كما ألغى ترامب ونائبه مايك بنس، كلمتين كانتا مقررتين أمام حشد كبير متوقع خارج المقر.

وقالت حملة ترامب إن الدخول كان بأسبقية الحضور وأنها لم تصدر تذاكر فعلية.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب تيم مورتو الأحد: "اليساريون دائما ما يخدعون أنفسهم حين يظنون أنهم ماهرون. التسجيل لحضور مؤتمر انتخابي لا يعني سوى أنك حجزت عن طريق رقم هاتف... لكننا نشكرهم على إعطائنا أرقام التواصل معهم".

المصدر: "رويترز"