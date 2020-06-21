الشرطة البريطانية: عملية الطعن في ريدنغ هجوم إرهابي.. و"رويترز": المنفذ عربي

صنفت الشرطة البريطانية عملية الطعن التي أودت بأرواح ثلاثة أشخاص في بلدة ريدنغ جنوب إنجلترا مساء أمس السبت بأنها هجوم إرهابي.

وذكرت شرطة وادي تيمز في بيان لها، أن كبير المنسقين الوطنيين لشبكة شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، دين هايدون، أعلن صباح اليوم أن الحادث إرهابي، مشيرة إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الاعتداء.

🚨| UPDATE- Murder investigation Reading@TerrorismPolice can now confirm that the stabbing incident that happened in Reading last night has now been declared a terrorist incident.



We continue to work together with Counter Terrorism Policing SE.



➡ https://t.co/CMkzwE6crvpic.twitter.com/MQeQr8XLe5 — Thames Valley Police (@ThamesVP) June 21, 2020

ولفت البيان إلى أن الرجل في سن 25 عاما الذي اعتقل الليلة الماضية على خلفية الحادث لا يزال قيد الحبس.

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وذكر كبير الضباط في شرطة وادي تيمز، جون كامبل، أن حواجز الشرطة ستظل قائمة في موقع الحادث لبعض الوقت، فيما ستواصل شرطة مكافحة الإرهاب عملها هناك لتحديد ملابساته.

ودعا كامبل المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث وتجنب التكهنات بشأنه، مناشدا الذين يملكون فيديوهات توثق الهجوم عدم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني تأكيده أن منفذ الهجوم ليبي.

وخلف الاعتداء الذي وقع في متنزه بريدنغ، بعد ساعات من تنظيم مظاهرة لحركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية هناك، ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين بجروح خطيرة.

وعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اجتماعا مع كبار الوزراء والمسؤولين في الأمن والشرطة بغية الوقوف على مستجدات التحقيق في الاعتداء.

المصدر: RT + رويترز