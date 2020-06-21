بوتين يحذر من خطورة تصريحات زيلينسكي حول الحرب الوطنية العظمى

قال الرئيس فلاديمير بوتين، في برنامج تلفزيوني، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول الحرب الوطنية العظمى، يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال رده على سؤال عن نظرته إلى تصريحات زيلينسكي حول الحرب وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات بين الدولتين، أضاف الرئيس بوتين: "بشكل سلبي. أعتقد أنه لا يوجد شيء جيد في ذلك، بالنسبة لفلاديمير ألكسندروفيتش نفسه. أعني أن أوكرانيا نفسها عانت وتضررت كثيرا خلال الحرب العالمية الثانية".

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في وقت سابق أعلن زيلينسكي، أن الاتحاد السوفيتي يتحمل المسؤولية على قدم المساواة مع ألمانيا الفاشية في اندلاع الحرب العالمية الثانية. وأدلى رئيس أوكرانيا بهذه التصريحات، خلال زيارته بولندا في يناير الماضي.

المصدر: إنترفاكس