بعد إصابة منظمين بكورونا.. آلاف المقاعد شاغرة في أول تجمع انتخابي لترامب منذ بدء الجائحة

فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جذب العدد المنشود من مؤيديه إلى أول تجمع انتخابي أجراه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، على خلفية تشخيص إصابات بالوباء بين منظمي الفعالية.

ولفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن آلاف المقاعد في ملعب بنك أوكلاهوما (BOK) في مدينة تلسا كانت شاغرة مساء أمس السبت، على الرغم من جهود ترامب لتطمين مؤيديه والتقليل من خطر المشاركة في التجمع.

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وسبق أن أعلنت السلطات المحلية أنها تنتظر مشاركة 100 ألف شخص على الأقل في التجمع، فيما ذكرت حملة ترامب الانتخابية أنها تلقت أكثر من مليون طلب لاقتناء التذاكر، غير أن عدد الحاضرين الفعلي كان أقل بكثير مما كان متوقعا.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو ثلث المقاعد في الملعب كانت شاغرة خلال كلمة ترامب.

وألقى الرئيس اللوم في هذا الأمر على وسائل الإعلام، متهما إياها بـ"إخافة الناس"، كما أشار إلى وجود متظاهرين "يفعلون أمورا سيئة" خارج الملعب، غير أن "أسوشيتد برس" لفتت إلى أن عدد المحتجين كان قليلا وكانت حملتهم سلمية غالبا واعتقلت الشرطة شخصا واحدا فقط خلالها.

وأعلنت حملة ترامب قبل ساعات من بدء التجمع عن اكتشاف إصابة ستة من موظفيها العاملين على تنظيم الفعالية بفيروس كورونا، مؤكدة أن هؤلاء والموظفين الآخرين المخالطين لهم في الآونة الأخيرة لن يحضروا التجمع.

وكان موظفون في حملة ترامب يوزعون على الحاضرين خلال التجمع كمامات طبية، غير أنه لم يرتدها إلا عدد قليل من هؤلاء.

المصدر: أسوشيتد برس