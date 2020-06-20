بريطانيا.. 128 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 128 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع رقم يوم أمس، وهو 173 وفاة.

وأكدت الوزارة أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت بذلك 42589.

As of 9am 20 June, there have been 7,714,201 tests, with 230,550 tests on 19 June.



303,110 people have tested positive.



As of 5pm on 19 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 42,589 have sadly died.



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ورصدت الوزارة خلال يوم 1295 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 1346 إصابة أمس)، ما يرفع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة إلى 303110.

وأجريت في بريطانيا أكثر من 230 ألف فحص لتشخيص الفيروس خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 7.712 مليون فحص.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT