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بريطانيا.. 128 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة

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بريطانيا.. 128 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة
Reuters Simon Dawson
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 128 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع رقم يوم أمس، وهو 173 وفاة.

وأكدت الوزارة أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت بذلك 42589.

ورصدت الوزارة خلال يوم 1295 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 1346 إصابة أمس)، ما يرفع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة إلى 303110.

وأجريت في بريطانيا أكثر من 230 ألف فحص لتشخيص الفيروس خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 7.712 مليون فحص.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT

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