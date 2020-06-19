تركيا ممتعضة من المهمة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

أعرب وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو عن امتعاض بلاده من مهمة "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، عقب تحقيق الناتو في وجهة وحمولة سفينة تركية في المتوسط.

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وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في أنقرة اليوم، إن المهمة الأوروبية "منحازة ولم تأخذ في الاعتبار مطالب حكومة الوفاق الوطني الليبية ومخاوفها".

واعتبر أن المهمة تسعى إلى منع وصول شحنات الأسلحة إلى حكومة الوفاق عن طريق البحر فيما تسكت عن الأسلحة الموجهة جوا وبرا إلى رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر من حلفائه.

وتساءل الوزير التركي: "هل تقول أي شيء حول موضوع الطائرات التي تصل إلى ليبيا من سوريا؟ هل تهتم بالأسلحة التي توفرها أبوظبي؟ هل قدمت تقارير حول إمدادات الأسلحة لحفتر القادمة من فرنسا؟".

واعتبر أن "مهمة "إيريني" ليست محايدة ولا تسهم في تسوية المشكلة الليبية أو احترام الحظر".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي: "نعتقد أن هذه المهمة يمكن أن تساهم رغم أنها لا تمثل علاجا شاملا، لكن يمكن أن تساهم في إبطاء دخول الأسلحة واحترام الحظر الصادر عن الأمم المتحدة".

ودانت فرنسا هذا الأسبوع السلوك "العدواني للغاية" لتركيا العضو في حلف الناتو، ضد فرقاطة فرنسية تشارك في عملية "إيريني" في المتوسط خلال محاولة التحقق من وجهة سفينة تركية وحمولتها.

المصدر: "أ ف ب"