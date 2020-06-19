 
مباشر
عاجل
الصين: ملاحظات باشليت بخصوص هونغ كونغ تدخل سافر في الشؤون الصينية

تركيا ممتعضة من المهمة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

أخبار العالم

تركيا ممتعضة من المهمة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o4ya

أعرب وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو عن امتعاض بلاده من مهمة "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، عقب تحقيق الناتو في وجهة وحمولة سفينة تركية في المتوسط.

إقرأ المزيد
"إندبندنت" تفسر سبب زج أردوغان لجيشه في حروب المنطقة!

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في أنقرة اليوم، إن المهمة الأوروبية "منحازة ولم تأخذ في الاعتبار مطالب حكومة الوفاق الوطني الليبية ومخاوفها".

واعتبر أن المهمة تسعى إلى منع وصول شحنات الأسلحة إلى حكومة الوفاق عن طريق البحر فيما تسكت عن الأسلحة الموجهة جوا وبرا إلى رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر من حلفائه.

وتساءل الوزير التركي: "هل تقول أي شيء حول موضوع الطائرات التي تصل إلى ليبيا من سوريا؟ هل تهتم بالأسلحة التي توفرها أبوظبي؟ هل قدمت تقارير حول إمدادات الأسلحة لحفتر القادمة من فرنسا؟".

واعتبر أن "مهمة "إيريني" ليست محايدة ولا تسهم في تسوية المشكلة الليبية أو احترام الحظر".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي: "نعتقد أن هذه المهمة يمكن أن تساهم رغم أنها لا تمثل علاجا شاملا، لكن يمكن أن تساهم في إبطاء دخول الأسلحة واحترام الحظر الصادر عن الأمم المتحدة".

ودانت فرنسا هذا الأسبوع السلوك "العدواني للغاية" لتركيا العضو في حلف الناتو، ضد فرقاطة فرنسية تشارك في عملية "إيريني" في المتوسط خلال محاولة التحقق من وجهة سفينة تركية وحمولتها.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا