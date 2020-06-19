كندا.. مجهولون يدنسون تمثالا لترودو الأب

أعلنت الشرطة الكندية عن تعرض تمثال لبيير إليوت ترودو، رئيس الوزراء السابق ووالد رئيس الوزراء الحالي، في بلدية يورك بمحافظة أونتاريو للتدنيس على أيدي مخربين مجهولين.

وأكدت شرطة يورك على حسابها في "تويتر" أمس الخميس أنها تحقق في تقارير عن تدنيس التمثال الذي تمت إقامته في حديقة بيير إليوت ترودو بمدينة فون، لافتة إلى أن مجهولين غطوا وجه التمثال بصبغة سوداء.

Officers investigating report of a statue in Pierre Elliott Trudeau park in Vaughan being vandalized. Information received that the statue's face was covered with black paint. Any witnesses please call 866-876-5423 x7441. — York Regional Police (@YRP) June 18, 2020

وقد استهدفت عمليات تدنيس مماثلة في الأسابيع الأخيرة كثيرا من تماثيل شخصيات تاريخية في مختلف أنحاء العالم، على خلفية المظاهرات واسعة النطاق ضد العنصرية التي اندلعت في الولايات المتحدة بعد وفاة الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي خلال توقيفه.

المصدر: RT