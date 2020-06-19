بكين تسجل ارتفاعا طفيفا بإصابات فيروس كورونا الجديدة

سجلت العاصمة الصينية بكين 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لإحصاءات الخميس 18 يونيو/ حزيران

وهذا الرقم هو ارتفاع طفيف قياسا بإحصاءات الأمس حيث جرى تسجيل 21 إصابة.

وسجل البر الرئيسي للصين ، 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهذا يعني أن بكين سجلت نحو 80 % من إصابات الصين الإجمالية.



هذا مقارنة بـ 28 حالة مؤكدة في اليوم السابق ، 21 منها في بكين. تقوم السلطات المحلية بتقييد حركة الأشخاص في العاصمة وتكثف الإجراءات الأخرى لمنع الفيروس من الانتشار أكثر بعد سلسلة من الإصابات المحلية.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وو تشون يو، رئيس قسم الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن وضع فيروس كورونا في العاصمة بكين تحت السيطرة.

ووقع وو في مؤتمر صحفي أن ينخفض عدد الحالات الجديدة خلال الأيام القادمة في ظل الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات الصينية مؤكدا أنه بالرغم من أن بكين تسجل حالات إصابة مؤكدة كل يوم، فإن هذا لا يعني أن جميع الحالات مصابة حديثا.

وأوضح رئيس قسم الأوبئة بالمركز الصيني أن الـ21 حالة إصابة المسجلة في بكين أمس الأربعاء، كاننت لمصابين بالعدوى قبل 12 يونيو الحالي.

المصدر: RT + وكالات