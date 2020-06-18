ترامب يتهم بولتون بضرب العلاقات مع كوريا الشمالية

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون، بالتسبب بتدهور العلاقات مع كوريا الشمالية، ولفت إلى أنه تأخر في طرده من منصبه.

وكتب ترامب على تويتر: "عندما أدلى جون بولتون المجنون بتصريح غبي في برنامج Deface the Nation، ذكر فيه أنه بفكر بنموذج ليبي لكوريا الشمالية، بدأت الضجة".

وأضاف: انفعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بشكل مبرر و"انفجر مثل الصاروخ ولم يكن يريد رؤية بولتون في أي مكان".

إقرأ المزيد

وشدد ترامب على أن "تصريح بولتون الغبي هذا، دفعنا إلى الوراء في العلاقات مع كوريا الشمالية".

ولفت ترامب إلى أنه على الرغم من اعتذار بولتون لاحقا إلا أنه لم يتمكن من تفسير دوافعه في ذلك التصريح، وقال: "كان علي أن أطرده من منصبه آنذاك".

المصدر: نوفوستي