بوتين يوجه رسالة دعم لنزاربايف بعد إصابته بكورونا

بعث الرئيس فلاديمير بوتين، برقية إلى أول رئيس لجمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف، معربا عن دعمه وتعاطفه معه بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس بوتين، في برقيته التي نشرت على موقع الكرملين اليوم: "أود أن أعرب لكم بكل ود، في هذه اللحظة الصعبة، عن دعمي لكم".

وأضاف الرئيس الروسي: "أنا متأكد من أن طاقتكم الحياتية العالية، ونشاطكم الروحي وتفاؤلكم القوي، سيساعدكم في التغلب على الفيروس في وقت قصير".

وتمنى الرئيس بوتين، "بإخلاص لرئيس كازاخستان السابق، بالشفاء التام والصحة الجيدة لسنوات عديدة قادمة".

المصدر: موقع الكرملين