 رحلة غامضة لطائرة كيم الخاصة تثير الشكوك

ذكر موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية، أن إحدى طائرات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قامت برحلة نادرة شرقي البلاد قبل أن يختفي أثرها، وسط تصاعد التوتر بين الكوريتين.

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ولفتت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أن "إحدى الطائرات التي يستخدمها كيم طارت من بيونغ يانغ إلى الجزء الشرقي من البلاد أمس الأربعاء، ما أثار تكهنات بأن الزعيم الكوري الشمالي قد يعود للظهور العام لاحتمال القيام بعمل عسكري وسط تصاعد التوترات بين البلدين".

وأضافت الوكالة أن الطائرة التابعة لشركة "كوريو" للطيران الكورية الشمالية من طراز آن-148 شوهدت وهي تحلق شمالا في حوالي الساعة 10:00 صباح الأربعاء، وقال موقع "فلايت رادار 24" إن إشارات الطائرة اختفت قرب مقاطعة "هامكيونغ" الجنوبية في كوريا الشمالية.

وتأتي الحركة النادرة لطائرة كيم الشخصية بعدما حذرت كوريا الشمالية من عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية احتجاجا على قيام المنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية بإرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية عبر الحدود.

وبحسب "يونهاب" فإنه بالنظر إلى اتجاه الرحلة، فإن وجهتها ربما كانت منطقة "شينبو" على الساحل الشرقي في كوريا الشمالية، حيث يعتقد أن بيونغ يانغ تبني غواصة جديدة قد تكون قادرة على حمل ثلاثة صواريخ باليستية.

المصدر: يونهاب