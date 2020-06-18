الصين تطالب "السباعية الكبرى" بوقف التدخل في شؤون هونغ كونغ

طالبت الحكومة الصينية دول مجموعة "السبع الكبار" (G7) بالكف عن الدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الخميس، عن استياء بكين واحتجاجها البالغ على البيان المشترك الذي دعا فيه وزراء خارجية G7 (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا وإيطاليا) الحكومة الصينية إلى التخلي عن خطتها لتبني تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ.

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ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات التي أجراها وزير الخارجية الصيني السابق والعضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، يانغ جيه تشي، في هاواي الأمريكية مع وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.

وذكرت الخارجية الصينية أن الدبلوماسي البارز شدد لعميد الدبلوماسية الأمريكية على ضرورة أن تحترم واشنطن مواقف بكين بشأن القضايا الرئيسية، وتتوقف عن التدخل في ملفات مثل هونغ كونغ وتايوان ومنطقة سنجان ذاتية الحكم، وتشرع في اتخاذ خطوات لمعالجة العلاقات المتضررة بين الطرفين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، شرعت الحكومة الصينية في اتخاذ خطوات بغية تبني تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ، ما أثار اضطرابات اجتماعية جديدة في المستعمرة البريطانية السابقة.

المصدر: رويترز + شينخوا