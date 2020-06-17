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ذكريات بولتون: ترامب اعتبر فنزويلا "جزءا من الولايات المتحدة"

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ذكريات بولتون: ترامب اعتبر فنزويلا
Globallookpress Oliver Contreras
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كتب مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون في كتاب ذكرياته أن الرئيس دونالد ترامب كان يؤيد فكرة التدخل في فنزويلا واعتبرها "جزءا من الولايات المتحدة".

وجاء في مقتطفات من الكتاب، أوردتها صحف أمريكية يوم الأربعاء، أن ترامب قال ذات مرة إنه "سيكون من الجيد" لو تدخلت الولايات المتحدة في فنزويلا، التي قال عنها إنها "حقيقة جزء من الولايات المتحدة".

وأشار بولتون إلى أنه مع ذلك تراجع ترامب في الأحاديث الخاصة في بعض الأحيان عن خطابه الشديد اللهجة تجاه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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وحسب بولتون، فإن ترامب وصف زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بأنه "طفل"، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتراف الولايات المتحدة به "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، بينما وصف ترامب مادورو بأنه "صلب".

تجدر الإشارة إلى أن جون بولتون، الذي أقيل من منصبه في سبتمبر الماضي، كان من أبرز الشخصيات في الإدارة الأمريكية التي قامت بصياغة سياسات واشنطن في أمريكا اللاتينية، وأطلق على فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا تسمية "ترويكا الاستبداد"، وكان وراء تشديد العقوبات ضد فنزويلا.

وكان البيت الأبيض قد عارض بشدة إصدار بولتون لكتاب ذكرياته، الذي من المتوقع أن يرى النور في 23 يونيو الجاري، معتبرا أنه يتضمن معلومات سرية قد يكون نشرها انتهاكا للقانون.

ورفعت الإدارة الأمريكية دعوى قضائية ضد بولتون لمنع نشر كتابه.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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