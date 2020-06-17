بومبيو يلتقي مسؤولا صينيا بارزا في هاواي

قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن لقاء في هاواي جمع وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن الاجتماع بدأ بعد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

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ويأتي هذا الاجتماع على خلفية التصعيد في العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وبكين في الأشهر الماضية، وقد زاد التوتر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحرك الصين لفرض تشريع أمني جديد على هونغ كونغ.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى سلطات الصين، محملة إياها المسؤولية عن فقدان السيطرة على فيروس كورونا المستجد والتستر على الجائحة في مراحلها المبكرة، ما أدى، حسب رأي واشنطن، إلى انتشار الفيروس في العالم على نطاق واسع.

كما انتقد بومبيو بشدة مرارا وتكرارا سياسات الحكومة الصينية في مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى حقوق الإنسان، على خلفية خطط حكومة بكين لتبني تشريع الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

المصدر: وكالات