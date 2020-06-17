لافروف يبحث الأوضاع في شرق المتوسط مع نظيره القبرصي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الأربعاء، الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزيرين في المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب القبرصي تبادلا بشكل مفصل أراء الدولتين بشأن الأوضاع في شرق المتوسط، مع التركيز على مساعي دفع التسوية القبرصية قدما، بما يشمل دور الأمم المتحدة في هذه العملية.

كما تبادل الوزيران المعلومات عن الخطوات المتخذة من قبل حكومتي الدولتين في سبيل رفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستعرض لافروف وخريستودوليديس، حسب البيان الروسي، الأجندة الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك تحديد الفعاليات الثنائية بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين وتنسيق الخطوات في سبيل إعداد حزمة من الاتفاقات الثنائية.

وجاء الاتصال على خلفية التوترات المستمرة في شرق المتوسط في ظل مشاريع التنقيب التي تنفذها تركيا قبالة سواحل قبرص المنقسمة منذ عقود، رغم معارضة حكومة نيقوسيا واليونان.

وازدادت التوترات في منطقة المتوسط في الآونة الأخيرة على خلفية التصعيد العسكري في ليبيا، حيث تقدم تركيا دعما عسكريا إلى حكومة الوفاق، أحد طرفي النزاع.

المصدر: RT