بريطانيا.. 184 وفاة جراء كورونا خلال يوم والإصابات تلامس الـ300 ألف

أكدت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأربعاء تسجيل 184 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مقابل 233 وفاة أعلنت عنها أمس.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة ارتفعت بذلك إلى 42153 حالة وفاة.

As of 9am 17 June, there have been 7,121,976 tests, with 140,359 tests on 16 June.



299,251 people have tested positive.



As of 5pm on 16 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 42,153 have sadly died.



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وأشارت الوزارة إلى رصد 1115 إصابة بالوباء خلال يوم، مقابل 1279 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 299251.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الإصابات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT