الشرطة اليابانية في حيرة من جسم طائر غامض!

أفادت قناة "NHK"اليابانية أن الشرطة تتحقق الآن من مصدر جسم طائر غامض ظهر فوق محافظة مياجي الشمالية الشرقية ومركزها الإداري، مدينة سينداي.

وبدأت الشرطة، منذ صباح الأربعاء، في تلقي شكاوى من مواطنين بشأن ظهور جسم طائر غريب في السماء.

ودفعت الشرطة بطائرة مروحية إلى المنطقة لمعرفة طبيعة الجسم الطائر، ولكن لم يتسن لها إلا معرفة أن الجسم الغامض يطير على ارتفاع 1.5 كيلومتر، وهو عبارة عن كرة بيضاء بمروحتين وهيكل سفلي يشبه الصليب.

وأبلغت الشرطة بعد اتصالها بوزارة النقل وإدارة الأرصاد الجوية، أن الجسم الطائر لا علاقة له بالجهتين.





وأوضحت إدارة وزارة النقل في مدينة سينداي أن المتبع في حالة الرحلات الجوية في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الأشخاص أو المطارات، الحصول على أذن مسبق، مشيرة إلى أنه لم يتم استلام أي طلبات بهذا الشأن.

المصدرك نوفوستي