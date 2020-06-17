الشرطة اليابانية في حيرة من جسم طائر غامض!
أفادت قناة "NHK"اليابانية أن الشرطة تتحقق الآن من مصدر جسم طائر غامض ظهر فوق محافظة مياجي الشمالية الشرقية ومركزها الإداري، مدينة سينداي.
وبدأت الشرطة، منذ صباح الأربعاء، في تلقي شكاوى من مواطنين بشأن ظهور جسم طائر غريب في السماء.
ودفعت الشرطة بطائرة مروحية إلى المنطقة لمعرفة طبيعة الجسم الطائر، ولكن لم يتسن لها إلا معرفة أن الجسم الغامض يطير على ارتفاع 1.5 كيلومتر، وهو عبارة عن كرة بيضاء بمروحتين وهيكل سفلي يشبه الصليب.
وأبلغت الشرطة بعد اتصالها بوزارة النقل وإدارة الأرصاد الجوية، أن الجسم الطائر لا علاقة له بالجهتين.
上空に謎の白い物体 通報相次ぐ 宮城https://t.co/3oVLJ1C7fQ#nhk_news#nhk_videopic.twitter.com/sNBcq76JDT— NHKニュース (@nhk_news) June 17, 2020
وأوضحت إدارة وزارة النقل في مدينة سينداي أن المتبع في حالة الرحلات الجوية في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الأشخاص أو المطارات، الحصول على أذن مسبق، مشيرة إلى أنه لم يتم استلام أي طلبات بهذا الشأن.
المصدرك نوفوستي