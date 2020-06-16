الإعلان عن أول دواء ضد كورونا في العالم.. بريطانيا تصادق على أول عقار ثبت أنه يخفض خطر الوفاة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، المصادقة على استخدام دواء "ديكساميثازون" لعلاج المصابين بفيروس كورونا، قائلة إنه "أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض".

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وقالت وزارة الصحة البريطانية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان علماء جامعة أوكسفورد نجاح اختبارات "ديكساميثازون": "صادقت الحكومة على استخدام هيئة الصحة الوطنية أول دواء في العالم ضد فيروس كورونا المستجد ثبت أنه قادر على خفض خطر الوفاة".

وأضافت الوزارة: "أظهرت اختبارات هذا الدواء، التي مولتها الحكومة، أنه يخفض بشكل ملموس خطر الوفاة بين المصابين الذين يحتاجون إلى العلاج بالأوكسيجين. تفعل الحكومة كل شيء ممكن لكي يصبح هذا الدواء فورا متاحا لكل مؤسسات هيئة الصحة الوطنية وفي كل أنحاء بريطانيا".

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتياطات الموجودة حاليا لـ"ديكساميثازون" في المملكة المتحدة كافية لعلاج أكثر من 200 ألف شخص، علما أن سعر علبة واحدة من هذا الدواء لا تتجاوز 5 جنيهات إسترلينية.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن نتاج اختبارات هذا الدواء تمثل "أكبر طفرة تم تحقيقها حتى الآن" في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

بدوره، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: "يسرني أ

نه يمكننا اليوم الإعلان عن أول اختبارات سريرية ناجحة في العالم لعلاج من مرض COVID-19. هذه الطفرة المذهلة دليل على العمل الرائع الذي يقوم به علماؤنا وراء الكواليس".

وذكر هانكوك: "اعتبارا من اليوم سيشمل العلاج القياسي للمرضى بـCOVID-19 ديكساميثازون، ما سيساعد في إنقاذ حياة آلاف الأشخاص في الوقت الذي نواصل فيه مكافحة هذا الفيروس المرعب".

وتابع: "انطلاقا من العلم، تقود بريطانيا الطريق في كفاح العالم ضد فيروس كورونا، مع أفضل اختبارات سريرية، أفضل نتائج في تطوير اللقاحات، وأفضل دراسات في مجال المناعة على المستوى العالمي".

المصدر: وكالات