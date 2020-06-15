الصين تعزل 10 أحياء سكنية في بكين بعد تسجيل عشرات الإصابات بكورونا

فرضت سلطات العاصمة الصينية، اليوم الاثنين، حجرا صحيا على 10 مجمعات سكنية في منطقة هايديان في غرب بكين، بعد تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأعلنت لجنة النظافة والصحة في بكين، أنه على خلفية انتشار فيروس كورونا، تم إدخال نظام خاص اعتبارا من 15 يونيو يمنع الدخول والخروج من 10 مجمعات سكنية مجاورة لسوق "شينفادي"، أين تم اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا مؤخرا.

وأوضحت اللجنة بعد قرارها عزل هذه المناطق السكنية، أنه سيتم إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا لكل شخص زار مؤخرا سوق "شينفادي" الذي يبيع المواد الغذائية بالجملة.

وقررت سلطات العاصمة الصينية بكين، الأسبوع الماضي، إغلاق سوق "شينفادي" بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين ترددوا عليه.

المصدر: نوفوستي