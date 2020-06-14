"غوغل" تقدم توضيحات بعد "اختفاء تشرتشل"

اضطرت شركة "غوغل" الأمريكية إلى تقديم توضيحات بعد أن كشف رواد الإنترنت عن "اختفاء" صورة لرئيس الوزراء البريطاني السابق، ونستون تشرتشل، من الرسم البياني المعرفي الخاص به.

وأعرب القسم الخاص بآلية البحث في "غوغل"، اليوم الأحد، على حسابه الرسمي في "تويتر" عن اعتذار الشركة من أي قلق استدعاه هذا الأمر، موضحا أنه لم يكن إجراء متعمدا بل نجم عن عطل فني يحدث من حين إلى آخر خلال تحديث الصور بشكل أوتوماتيكي في قائمة الرسوم البيانية المعرفية.

وأكد عملاق البحث لاحقا أن المشكلة قد تم إصلاحها وصورة رئيس الوزراء البريطاني المشهور عادت إلى مكانها.

We’ve now resolved the issue that was preventing the picture of Sir Winston Churchill from being updated to appear in his knowledge panel and Knowledge Graph-related lists. Again, this was not purposeful. Our apologies for the concerns caused. pic.twitter.com/qoH2tEWhhq — Google SearchLiaison (@searchliaison) June 14, 2020

واستدعى هذا الاختفاء المؤقت ردود أفعال سريعة وواسعة، وخاصة أنه يأتي على خلفية الجدل المتصاعد في الأيام الأخيرة حول دور بعض الشخصيات التاريخية، وبينهم تشرتشل، في الماضي الاستعماري أو العنصري لدولهم.

وعلى خلفية المظاهرات المتواصلة في مختلف أنحاء العالم ضد العنصرية، يطالب بعض النشطاء البريطانيين بإزالة تماثيل رئيس الوزراء البريطاني السابق، تشرتشل، متهمينه بانتهاج سياسة استعمارية عنصرية في النصف الأول من القرن الماضي.

المصدر: RT