مقتل جنديين من قوات حفظ السلام بهجوم على قافلة إمدادات في مالي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، الأحد، أن جنديين من قوات حفظ السلام قتلا أمس السبت، في هجوم على قافلة إمدادات بشمال هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

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وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، محمد صالح النظيف، في بيان إن قافلة الإمدادات كانت متوقفة على طريق تيساليت-جاو عندما هاجمها مسلحون مجهولون، ما أدى لمقتل اثنين من قوات حفظ السلام.

تجدر الإشارة، إلى أنه منذ عام 2013 عند نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، قتل أكثر من 190 عنصرا من قوات حفظ السلام.

وتضم بعثة "مينوسما" نحو 13 ألف عسكري ينتشرون في أنحاء مالي التي تعاني منذ عام 2010 من اضطرابات أمنية وزعزعة في الاستقرار.

المصدر: رويترز+ news.un