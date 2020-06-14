إصابة وزير صحة كازاخستان بـ"كوفيد-19"

أعلن وزير الصحة الكازاخستاني، يلجان بيرتانوف، اليوم الأحد، عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيرتانوف على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن نتائج آخر فحص لتشخيص الفيروس خضع له جاءت إيجابية، مؤكدا ظهور أعراض المرض عليه، ولذلك تم نقله إلى مستشفى وبائي.

وأشار الوزير إلى أن إصابته جاءت على الرغم من التزامه الصارم بجميع الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الخطر لا يزال مستمرا، لاسيما بالنسبة للذين لا يستطيعون أداء عملهم من المنزل.

وسجلت في كازاخستان حتى الآن 14496 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 76 حالة وفاة.

المصدر: RT