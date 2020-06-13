ترامب لخريجين عسكريين: سنضع نهاية لعصر الحروب التي لا تنتهي في أراض بعيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخريجين من أكاديمية وست بوينت العسكرية، السبت، إن مهمتهم ستكون الدفاع عن المصالح الحيوية لأمريكا وليس خوض قتال على أراض بعيدة في حروب لا تنتهي.

وتعرض دونالد ترامب لانتقادات في الأيام القليلة الماضية لخططه سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا، وأثارت خطط سحب 9500 جندي من هذا البلد، أحد أقوى حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة نشرهم في بولندا وأماكن أخرى، حفيظة المسؤولين الألمان وأذكت مخاوف الكونغرس من تراجع الدور الأمريكي على الساحة العالمية.

وصرح ترامب في كلمته التي ألقاها في بداية الاحتفال بالأكاديمية العسكرية أمام أكثر من 1000 خريج، وقفوا بصورة تحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي: "وظيفة الجندي الأمريكي ليست إعادة بناء الدول الأجنبية بل الدفاع والدفاع بقوة عن بلدنا من الأعداء الأجانب".

وأضاف "نحن ننهي عصر الحروب التي لا تنتهي"، ومضى يقول "إن وظيفة القوات الأمريكية ليست حل صراعات قديمة في أراض بعيدة لم يسمع عنها حتى كثير من الناس".

ووصل ترامب إلى وست بوينت في وقت يشهد توترا مع قيادات الجيش الأمريكي حول ما إذا كان ينبغي استخدام الجيش لإخماد احتجاجات في أنحاء البلاد على موت المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد الذي توفي أثناء احتجاز الشرطة له في 25 مايو.

جدير بالذكر أن ترامب سحب أثناء رئاسته عددا كبيرا من القوات في سوريا ودفع حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم لتقديم مزيد من الأموال لتغطية التزامات القوات الأمريكية من أجل الدفاع عنهم.

المصدر: رويترز