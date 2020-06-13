 
مباشر

شاهد.. قسيس أرجنتيني يحول كنيسته إلى حانة احتجاجا على التمييز بسبب قيود كورونا

أخبار العالم

شاهد.. قسيس أرجنتيني يحول كنيسته إلى حانة احتجاجا على التمييز بسبب قيود كورونا
Reuters Marcos Brindicci
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3c5

جذب القسيس الأرجنتيني دانييل كاتانيو اهتماما واسعا، إذ حوّل الكنيسة التي يترأسها إلى حانة، احتجاجا على القيود المفروضة من قبل الحكومة لكبح جماح فيروس كورونا المستجد.

وبفضل هذه الخطوة، عادت الكنيسة الإنجيلية الواقعة في مدينة سان لورينزو إلى العمل رسميا كـ"بار عبادة"، ونظمت داخلها الأربعاء الماضي "طقوس" سخرية احتجاجية ارتدى خلالها الكهنة ملابس نوادل وحملوا على صواني التقديم نسخا من الإنجيل بالإضافة إلى الطعام إلى موائد الزبائن.

ونظمت هذه الحملة احتجاجا على قرار الحكومة إبقاء الحظر المفروض على ممارسة طقوس العبادة الجماعية، على الرغم من السماح باستئناف عمل المقاهي والحانات بقدرة استعابية لا تزيد عن 30%.

وصرح القسيس كاتانيو خلال الحملة: "نحن هنا الآن بهذه الملابس وبالصواني لأن ذلك يبدو السبيل الوحيد المتاح لنا لخدمة كلمة الرب".

واتهم القسيس السلطات الأرجنتينية بالتمييز بحق الكنيسة، قائلا: "نريد ممارسة حقنا الدستوري في ممارسة ديننا".

ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن القسيس كاتانيو يدرس حاليا خيارات أخرى للالتفاف على الحظر الحكومي، بما في ذلك إقامة القداس داخل السيارات في منطقة مفتوحة قرب كنيسته.

المصدر: غارديان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا