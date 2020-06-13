شاهد.. قسيس أرجنتيني يحول كنيسته إلى حانة احتجاجا على التمييز بسبب قيود كورونا

جذب القسيس الأرجنتيني دانييل كاتانيو اهتماما واسعا، إذ حوّل الكنيسة التي يترأسها إلى حانة، احتجاجا على القيود المفروضة من قبل الحكومة لكبح جماح فيروس كورونا المستجد.

وبفضل هذه الخطوة، عادت الكنيسة الإنجيلية الواقعة في مدينة سان لورينزو إلى العمل رسميا كـ"بار عبادة"، ونظمت داخلها الأربعاء الماضي "طقوس" سخرية احتجاجية ارتدى خلالها الكهنة ملابس نوادل وحملوا على صواني التقديم نسخا من الإنجيل بالإضافة إلى الطعام إلى موائد الزبائن.

Así tuvo que abrir la Iglesia Redentor, la persecución religiosa por parte del estado nacional se hace cada vez más evidente.@omarperotti es hora de que te la juegues y te rebeles contra las presiones del gobierno naciónal.#QueAbranLosTemplospic.twitter.com/UCBOSmMfkR — Federico Picchio (@Picchio_Fede) June 11, 2020

ونظمت هذه الحملة احتجاجا على قرار الحكومة إبقاء الحظر المفروض على ممارسة طقوس العبادة الجماعية، على الرغم من السماح باستئناف عمل المقاهي والحانات بقدرة استعابية لا تزيد عن 30%.

وصرح القسيس كاتانيو خلال الحملة: "نحن هنا الآن بهذه الملابس وبالصواني لأن ذلك يبدو السبيل الوحيد المتاح لنا لخدمة كلمة الرب".

واتهم القسيس السلطات الأرجنتينية بالتمييز بحق الكنيسة، قائلا: "نريد ممارسة حقنا الدستوري في ممارسة ديننا".

ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن القسيس كاتانيو يدرس حاليا خيارات أخرى للالتفاف على الحظر الحكومي، بما في ذلك إقامة القداس داخل السيارات في منطقة مفتوحة قرب كنيسته.

المصدر: غارديان