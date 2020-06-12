فرنسا: القرار الأمريكي هجوم على المحكمة الجنائية الدولية وعلى أطراف نظام روما الأساسي

اعتبرت فرنسا قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على موظفين بالمحكمة الجنائية الدولية "هجوما" على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، داعية الإدارة الأمريكية للتخلي عن هذه الإجراءات.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان أصدره اليوم الجمعة: "هذا القرار يمثل هجوما خطيرا على المحكمة الجنائية الدولية... كما يجعل التعددية واستقلال السلطة القضائية قيد الشك".

وأضاف لودريان أن فرنسا ستواصل التصرف بشكل يتيح للمحكمة الاستمرار في تنفيذ مهمتها بطريقة مستقلة ومحايدة بالتوافق مع نظام روما الأساسي".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات اقتصادية وحظر على سفر بحق موظفين في المحكمة الجنائية الدولية شاركوا في تحقيق حول ما إذا كانت قوات أمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، ولقي هذا القرار انتقادات واسعة النطاق من قبل الدول الأوروبية وكذلك الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات