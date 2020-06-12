أنقرة توجه انتقادات حادة لموقع "تويتر"

وجهت السلطات التركية انتقادات لاذعة لموقع "تويتر" اليوم الجمعة، واتهمته بـ"تشويه سمعة الحكومة"، بعد أن حذف الموقع آلاف الحسابات المستخدمة "لأغراض الدعاية والتضليل".

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وقال رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون في تغريدة: "إن مزاعم الشركة التي تقول أن هذه حسابات مزورة كانت تهدف لدعم الرئيس، وكانت تدار من قبل سلطة مركزية، هي مزاعم غير صحيحة".

واتهم ألتون "تويتر" بالاستناد إلى وثائق "غير علمية ومتحيزة تسيرها دوافع سياسية" من أجل حذف الحسابات المذكورة.

وأضاف أن خطوة الشركة هي "محاولة غير مقبولة لتشويه سمعة الحكومة التركية... وإجراء تعسفي متستر بستار الشفافية وحرية التعبير".

وختم بالقول "إن تويتر ليس مجرد شبكة اجتماعية، بل هو آلة للدعاية تغذيها خلفيات سياسية وإيديولوجية".

وأعلن موقع "تويتر" في وقت سابق من اليوم أنه أغلق عشرات الآلاف من الحسابات، التي يزعم ارتباطها بثلاث دول وهي الصين وروسيا وتركيا.

المصدر: RT