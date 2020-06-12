لأول مرة منذ أبريل.. إسرائيل تسجل أكثر من 200 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم رصدها في إسرائيل خلال يوم أمس الخميس وحده عتبة الـ200 إصابة، لأول مرة منذ 26 أبريل الماضي.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 214 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم أمس الخميس، ما يعكس نزعة لإعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في الدولة العبرية، على خلفية تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار العدوى.

وبشكل عام، سجلت في إسرائيل حتى الآن 18569 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 300 حالة وفاة و15250 حالة شفاء.

ولا يزال 34 مريضا في حالة خطرة، 24 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقبيل الإعلان عن هذه الحصيلة اليومية المقلقة، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا صرح فيه بأن الحكومة تدرس إعادة فرض قيود مشددة في حال استمرار ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في البلاد.

وقال نتنياهو إن الفيروس "يحترم فقط من يحترم التعليمات الوقائية"، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على قواعد النظافة.

وينسب المسؤولون الصحيون في إسرائيل القفزة الجديدة في الإصابات بكورونا إلى استئناف عمل المدارس في البلاد.

وقررت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي الامتناع عن إعادة إغلاق جميع المدارس والاقتصار فقط على غلق تلك التي تم رصد تفشي الفيروس فيها.

وحتى الآن، أغلقت وزارة الصحة 165 مدرسة وروضة أطفال، وتم تشخيص إصابة 460 تلميذا ومدرسا وموظفا فيها بـ"كوفيد-19".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + مكان