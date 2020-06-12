رجل مسلح ينتحر في محكمة جنوبي فرنسا

بادرت الشرطة، اليوم الجمعة، إلى إجلاء الناس من قصر العدالة (بناية المحكمة) في مدينة نيم بجنوب فرنسا، بعد أن دخل رجل مسلح المبنى وقام بالانتحار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة وصلت إلى مقر محكمة الاستئناف في نيم في الساعة الـ8:30 صباحا، بعد ورود تقارير عن وجود رجل مسلح ببندقية في المبنى وإطلاق الرصاص داخله.

#nimes l’équipe de déminage est arrivée sur les lieux pic.twitter.com/FtUnGifE4y — hocine rouagdia (@hocinerouagdia) June 12, 2020

وأكد النائب العام في نيم، إريك موريل، للصحفيين أن هذا الشخص قام بالانتحار داخل المبنى دون وقوع إصابات أخرى، مشيرا إلى أن الشرطة لم تتعرف بعد على هوية القتيل، ولا يزال الغموض يلف دوافعه.

وطوقت الشرطة المبنى، ويعمل فيه خبراء من وحدة تفكيك المتفجرات كإجراء احترازي.

المصدر: وكالات