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"طالبان" تعلن الإفراج عن 76 أسيرا

أخبار العالم

AFP KARIM JAAFAR
المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" في قطر سهيل شاهين
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أعلنت حركة "طالبان" عن إطلاق سراح 76 أسيرا من أفراد القوات الأمنية الأفغانية المحتجزين لديها.

وأكد المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في قطر، سهيل شاهين، اليوم الخميس، إطلاق سراح 46 من الشرطيين والعسكريين الأفغان في ولايتي وردك وغزني شرقي البلاد، بالإضافة إلى الإفراج عن 30 جنديا تم أسرهم مؤخرا في ولاية غزني.

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وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت إطلاق سراح 3 آلاف أسير من عناصر "طالبان" في إطار اتفاقات تبادل الأسرى الأخيرة بين الحكومة الأفغانية والحركة.

من جهتها، تطالب "طالبان" بإلإفراج عن نحو 5 آلاف من الأسرى تنفيذا لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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