بريطانيا.. انخفاض في حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل نحو 150 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يمثل تراجعا مقارنة مع إحصاءات اليومين الماضيين.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد 151 وفاة جديدة جراء الوباء، حتى الساعة الخامسة من مساء أمس، مقابل 245 وفاة أعلنت عنها أمس الأربعاء و286 وفاة الثلاثاء.

As of 9am 11 June, there have been 6,240,801 tests, with 197,007 tests on 10 June.



291,409 people have tested positive.



As of 5pm on 10 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 41,279 have sadly died.



More info:

▶️ https://t.co/xXnL3FU15kpic.twitter.com/Cj7lhQIk8N — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) June 11, 2020

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في المملكة المتحدة إلى 41279 حالة وفاة، أي ثاني أكبر معدل على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وسجلت الوزارة خلال 24 ساعة 1266 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 1003 إصابات أمس و1387 إصابة الثلاثاء، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة المتحدة 291409.

وأجري في بريطانيا خلال اليوم السابق أكثر من 197 ألف فحص طبي لتشخيص فيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للفحوص إلى أكثر من 6.24 مليون.

المصدر: RT