قتيلان بينهم المعتدي و5 مصابين جراء هجوم بسكين على مدرسة في سلوفاكيا

أعلنت السلطات السلوفاكية أن شخصا مسلحا بسكين قتل اليوم الخميس شخصا واحدا وأصاب خمسة آخرين على الأقل في مدرسة، قبل أن تتمكن الشرطة من تصفيته.

وأكدت السلطات السلوفاكية أن الحادث وقع في بلدة فورتكي بشمال غربي البلاد صباح اليوم، مشيرة إلى أن القتيل كان يتولى منصب نائب مدير المدرسة.

وأما بخصوص المهاجم فتم التعرف عليه وتبين أنه شاب في سن 22 عاما من سكان مدينة مارتين المجاورة.

وذكرت إدارة الإنقاذ السلوفاكية أن خمسة مصابين، بينهم تلميذان، نقلوا إلى مستشفى في مارتين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن حالتهم الصحية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بين المصابين مدير المدرسة وهو تعرض لجروح بليغة.

المصدر: أسوشيتد برس + تاس