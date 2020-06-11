 
مباشر

إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

أخبار العالم

إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2r5

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص وافدين من الخارج، وذلك بعد توقف نقل العدوى بهذا الفيروس في داخل البر الصيني.

إقرأ المزيد
ماذا لو لم يحدث الإغلاق أبدا نتيجة جائحة كورونا؟ .. دراسة مفاجئة
ماذا لو لم يحدث الإغلاق أبدا نتيجة جائحة كورونا؟ .. دراسة مفاجئة "تكشف تأثير" البديل الرهيب

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اللجنة أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.

وهناك 129 حالة إصابة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وسجلت الصين 83 ألفا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.

ويذكر أن أول بؤرة ظهر فيها هذا الفيروس المستجد في ديسمبر الماضي كان في مدينة ووهان الصينية في وسط البلاد، ومنها أخذ يوسع انتشاره إلى كافة بلدان العالم.

المصدر: "د ب أ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا