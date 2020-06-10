فيديو.. محتجون أمريكيون يطيحون بتمثال كريستوفر كولومبوس ويغرقونه في بحيرة

أقدمت مجموعة من المتظاهرين في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية مساء أمس على الإطاحة بتمثال المستكشف الإسباني البارز كريستوفر كولومبوس.

ونشر نشطاء ومواقع إخبارية أمريكية لقطات تظهر مجموعة من الأشخاص وهم يسقطون التمثال المقام في حديقة بايرد بارك وإضرام النار فيه، قل أن يتم رميه في بحيرة.

BREAKING: The Christopher Columbus statue at Byrd Park was taken down by protesters. This follows a call for its removal by demonstrators earlier today. The story is developing, we'll have more details as they come. pic.twitter.com/FLsEafHr58 — VPM (@myVPM) June 10, 2020

BREAKING: A statue of Christopher Columbus in Byrd Park has been removed by protesters and dragged into the lake. This is a developing story. pic.twitter.com/yFjiUdPTMk — WTVR CBS 6 Richmond (@CBS6) June 10, 2020

وجاء ذلك على خلفية المظاهرات المتواصلة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على العنصرية وممارسة العنف من قبل الشرطة، على خلفية وفاة الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس أواخر أبريل الماضي.

“FUCK CHRISTOPHER COLUMBUS” IN RICHMOND, STATUE TOPPLED AND DROWNEDpic.twitter.com/rjdDAxRpHk — The_Real_Fly (@The_Real_Fly) June 10, 2020

المتظاهرون في مدينة ريتشموند - فيرجينيا يشعلون النار في تمثال كريستوفر كولومبس ثم يقتلعونه ويلقوه في النهر

- Christopher Columbus Richmond, Virginia #GeorgeFloyd

pic.twitter.com/BFcYfUPyfb — Roro mattar (@roromattar83) June 10, 2020

وكانت عدة دول شهدت في الآونة الأخيرة حوادث ضمن إطار حملة موجهة ضد تماثيل شخصيات ورموز لديها علاقة بممارسة العنصرية وتسهيل العبودية.

وانطلقت هذه الحملة في مدينة بريستول البريطانية حيث حطم متظاهرون تمثالا لتاجر العبيد إدوارد كولستون، أحد تجار الرقيق في القرن السابع عشر، لتمتد لاحقا إلى بلجيكا حيث تم تشويه تمثال الملك السابق ليوبولد الثاني المعروف باستعماره الكونغو واستغلال شعبها، بالإضافة إلى حوادث مماثة في السويد.

وأصدرت محكمة في ريتشموند الاثنين الماضي أمرا قضائيا يمنع سلطات الولاية من هدم تمثال الجنرال روبرت لي، قائد القوات الكونفدرالية إبان الحرب الأهلية في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات